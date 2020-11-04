محاميه: كهربا لم يعتذر لفضل

فسر أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، حقيقة ما انتهت اليه واقعة موكله مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، والتي التقطتها عدسات الكاميرات خلال حفل تسليم الأهلي درع لقب الدوري في ختام منافسات المسابقة المحلية.

وصرح محامي كهربا اليوم الأربعاء عبر قناة "MBC MASR":" ما قيل عن اعتذار كهربا غير صحيح، لماذا يعتذر وهو لم يخطئ من الأساس، وبيان اتحاد الكرة الذي صدر وتم تداوله لا أحبذ الدخول في تفاصيله".

وأضاف:" الأمر انتهى بالصلح بحضور كهربا وعمرو الجنايني ومحمد فضل ومحمد مرجان، ولكن لا يعني سحب الشكاوي المقدمة من الطرفين".

وأكمل:" رئيس لجنة الانضباط قال لي أنه سيتم استكمال التحقيقات بالشكاوي المقدمة من فضل وكهربا

وتابع:"كهربا تواجد في اتحاد الكرة لأنه الجهة المنوط بها إدارة كرة القدم في مصر، وهو المكان المسموح بتقديم الشكاوى به، لكنه قابل فضل ورئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذي للأهلي".

وأردف:" عندما ينتهي الأمر بالصلح سنرى بعدها أي شيء، لجنة الانضباط الآن في يدها كافة الأمور، إما أن تقبل الصلح أو ترفضه، تحقق في الواقعة أو تغلقها، هي لجنة محترمة ولها الحق في إتخاذ قرارها".

واختتم"سحب الشكاوى يُسأل عنه لجنة الانضباط، ولم يكن هناك أي نية لعمل محضر ضد محمد فضل، الصُلح لا يعني سحب الشكاوى ولكنه ينقل الأمر كاملًا للجنة الانضباط لإتخاذ قرارها".