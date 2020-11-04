سفير اليمن لدى اليونسكو يحذر من تدمير تراث صنعاء

حذّر سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) محمد جميح، من تغييرات تجريها الميليشيات الحوثية على مباني صنعاء القديمة، وذلك في مخالفة لوضع المدينة التاريخية المصنفة في قائمة التراث العالمي.

وقال جميح -في تغريدة على موقع (تويتر) وأوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء- "إنه بدلًا من أن تمنع ميليشيا الحوثي أية استحداثات أو بناء حديث في صنعاء القديمة، سمحت للتجار بشراء بعض البيوت وهدمها وتحويلها إلى متاجر".

وأضاف: "أن هذا العمل مخالفة للوائح منظمة (اليونسكو) في الحفاظ على المدن التاريخية"، محذرًا من أنهم يدمرون تراث صنعاء.