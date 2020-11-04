التعليم تعلن وقف زيادة مصروفات المدارس الخاصة

قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم وقف إضافة نسبة شريحة زيادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي – لغات- دولي) للعام الدراسي 2020/2021.

وعممت الوزارة خطابا رسميا على جميع المديريات التعليمية، حصلت "الشروق" على نسخة منه، قالت فيه، إنه نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا ، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور، فإن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الأمور.

وشدد الخطاب علي تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/2020 خلال العام الدراسي الحالي.