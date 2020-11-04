عاشت فيينا عاصمة النمسا ساعات من الحزن والخوف إثر الحادث الذي وقع مساء الاثنين الماضي، وراح ضحيته أكثر من 4 أشخاص فيما أُصيب 16 آخرون، ووسط الدماء التي تناثرت على الأرصفة والصراخ الذي صدح مع ضربات الرصاص، ظهرت بعض عمليات الإنقاذ للمصابين والتي كان بطل أحدها شابا فلسطينيا يُدعى أسامة خالد جودة.

بدأ الهجوم في الثامنة مساءً من قبل إرهابيين منهم "كارتين إس"، الذي فتح وابلًا من الرصاص على المتواجدين في وسط المدينة وسقط قتيلًا بعد دقائق من الأعيرة النارية التي صوبت اتجاهه من قبل قوات الشرطة، وهرب الآخرون، ووصف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، الحادث بأنه "هجوم إرهابي بغيض"، وأن مسلحا واحدا على الأقل مازال طليقًا بعد الهجوم- وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".

وخلال الحادث الأليم، أُصيب شرطي، وكاد أن يفقد حياته، إلا أن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 23 عامًا، أنقذه سريعًا ونقله من وسط النيران إلى سيارة الإسعاف، بعد أن أجرى له الإسعافات الأولية.

وتقديرًا لشجاعته، كرمت وزارة الداخلية النمساوية "خالد"، مانحة إياه نجمة الشرطة الذهبية، وكان ذلك رد اعتبار للشاب المسلم- حسبما وصف عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا، مؤكدًا أنه "قبل عام من الآن رفض عمدة المدينة إعطاء موافقة لعائلة الشاب بشراء منزل لعدم الرغبة في وجود عائلة مسلمة بالمكان، وما فعله الشاب الفلسطيني دل على أنه يستحق المساندة وهو من أمثلة الشباب الذين يجب أن نفتخر بهم- وفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وبالعودة لأحداث الهجوم، فأن الشاب "إس" الذي قتل على يد الشرطة، هو ألباني الأصل يبلغ من العمر 20 عامًا، وهو من المتعاطفين مع تنظيم داعش وكان يخطط للسفر والانضمام إليهم في سوريا وسجن 22 شهرًا بسبب ذلك وتم إطلاق سراحه من السجن العام الماضي.

وقال وزير الداخلية، إن شهود عيان تحدثوا مع الشرطة عن وجود مهاجم ثاني فر هاربًا بعد دقائق من تواجد الشرطة بمكان الحادث، وحاليًا تحقق السلطات في حوالي 20 ألف مقطع فيديو تم تسجيلهم بالهواتف المحمولة خلال الحادث، مضيفًا أنه بعد فحص حوالي 50% من الفيديوهات لم تعثر الشرطة على آثر يدل على مرتكب آخر ولكن البحث مازال جاريًا.