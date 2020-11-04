قال عضو حملة ترامب الانتخابية، بيير بيجاني، إن عملية الانتخابات الرئاسية تسير بشكل جيد، مؤكدًا عدم وجود أية مشكلات.

وأضاف، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أنه بنهاية اليوم سيتبين أن ولاية أوهايو أعطت أصواتها للرئيس ترامب، معربًا عن تمنياته لحدوث هذا في أمريكا بأكملها.

وذكر أن تحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة أحد العوامل التي ستساعد في نجاح ترامب في الانتخابات، مشيرًا إلى جهوده في إغلاق بعض الأنشطة غير المجدية مع الصين وغيرها.

وتوقع أن تعرف نتائج الانتخابات بشكل مبدئي اليوم، من خلال استطلاعات الرأي العام.

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.