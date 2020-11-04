مقتل وإصابة 5 عناصر من البيشمركة في هجومين شمالي العراق

أفاد مصدر أمني كردي، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل أحد عناصر البيشمركة وإصابة أربعة آخرين، في هجومين نفذهما حزب العمال الكردستاني، اليوم الأربعاء، في إحدى النواحي التابعة لقضاء العمادية.



وتشهد المناطق الحدودية العراقية مع تركيا توترات وصدامات مسلحة بين مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي وقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق على خلفية اغتيال مدير أحد المنافذ الحدودية مع تركيا وتفجير أنبوب النفط بين إقليم كردستان وتركيا.



وكان حزب العمال الكردستاني أعلن في بيان رسمي الأسبوع الماضي أن مقاتليه استهدفوا أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان، ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كردستان، الأمر الذي استنكرته حكومة الإقليم حينها واصفةً إياه بـ"العمل الإرهابي".



وتتهم حكومة إقليم كردستان مسلحي حزب العمال الكردستاني بأنهم يريدون فرض سيطرتهم بقوة السلاح على القرى والبلدات الحدودية، ولا يعترفون بالسلطات الإدارية الشرعية لحكومة الإقليم.