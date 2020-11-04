أنبوب مياه مكسور يؤخر فرز الأصوات في مقاطعة أمريكية

تأخرت عملية فرز بطاقات الاقتراع الخاصة بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا ساعتين كاملتين، إثر انفجار أنبوب مياه في غرفة تحوي أوراق التصويت.

وقال دوايت براور، من مجلس انتخابات بالمقاطعة: "كان هناك أنبوب انفجر في الغرفة حيث بطاقات الاقتراع، لكن أيًا من تلك البطاقات لم تتضرر".

وصرح رئيس لجنة فولتون، روب بيتس، إن الأنبوب انفجر في الساعة 6:07 صباحًا، وفقا لموقع قناة"الحرة" الأمريكية.

وقال رالف جونز، أحد كبار مديري انتخابات فولتون إن النتيجة "ستتأخرًا عما كنا نريد".

وأوضح جونز أنه اعتبارًا من الساعة 5 مساءً، أجرى مجلس الانتخابات فرزا لـ 86191 من أصل 130517 بطاقة اقتراع وصلت عن طريق البريد، والتي لا تشمل بطاقات الاقتراع الواردة بالبريد في يوم الانتخابات.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الانتخابات، مارك وينجيت، إنه لن يكون لديهم نتائج نهائية للاقتراع حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف وينجيت: "قد لا نعرف أي شيء قبل يوم الجمعة"، مشيرا إلي أنهم سيتوقفون عن فرز أوراق الاقتراع في الساعة 10:30 مساءً. ولم يشرح سبب توقف فرز الأصوات الغيابية في ذلك الوقت بالذات. واكتفى وينجيت بالقول إن "هذا هو الإجراء المقرر".

واستدرك قائلا: "كما هو مخطط ، ستواصل مقاطعة فولتون جدولة باقي بطاقات الاقتراع الغيابي خلال اليومين المقبلين".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المقاطعة في بيان: "لم تتوقع مقاطعة فولتون أن تتم معالجة جميع بطاقات الاقتراع الغيابي في يوم الانتخابات".

ويتطلب فرز أوراق الاقتراع الغيابي فتح كل بطاقة، والتحقق من التوقيعات، ومسح أوراق الاقتراع، وهي عملية تستغرق وقتًا أطول في الجدولة مقارنة بأشكال التصويت الأخرى.