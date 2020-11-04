بي بي سي: 224 صوتا لبايدن بالمجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب

أفادت قناة «BBC عربية»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، بحصول المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على 224 صوتًا، بالمجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتًا للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية حتى الآن. وأوضحت أن حصول المرشحين على هذه الأصوات يأتي بعد إعلان نتائج 41 ولاية من أصل 50. وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات. وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.