مجموعة لويدز المصرفية البريطانية تعتزم شطب حوالي 730 وظيفة

أعلن متحدث باسم مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تعتزم شطب 1050 وظيفة، وأنها ستستحدث 340 منصبا جديدا، ليصبح صافي الشطب حوالي 730 وظيفة، في إطار مشروع كبير لإعادة الهيكلة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وتلقى الموظفون النبأ اليوم الاربعاء، ولن يغادر معظم المتضررين المجموعة قبل يناير المقبل، طبقا لما ذكره المتحدث، مضيفا أن المجموعة لا تعتزم غلق أي من فروعها.



وأوضح المتحدث: "تعكس هذه التغييرات خططنا المستمرة لمواصلة تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا وتبسيط أجزاء من أعمالنا".



وتعرضت هذه الخطوة للإدانة من قبل نقابات العمال.



وكانت المجموعة أعلنت في سبتمبر الماضي الاستغناء عن أكثر من 800 وظيفة.



وتضررت المجموعة المصرفية بقوة جراء جائحة كورونا في الربيع.