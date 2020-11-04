 مجموعة لويدز المصرفية البريطانية تعتزم شطب حوالي 730 وظيفة - بوابة الشروق
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 5:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

مجموعة لويدز المصرفية البريطانية تعتزم شطب حوالي 730 وظيفة

مجموعة لويدز المصرفية البريطانية - ارشيفية
مجموعة لويدز المصرفية البريطانية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 5:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 5:27 م
أعلن متحدث باسم مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تعتزم شطب 1050 وظيفة، وأنها ستستحدث 340 منصبا جديدا، ليصبح صافي الشطب حوالي 730 وظيفة، في إطار مشروع كبير لإعادة الهيكلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الموظفون النبأ اليوم الاربعاء، ولن يغادر معظم المتضررين المجموعة قبل يناير المقبل، طبقا لما ذكره المتحدث، مضيفا أن المجموعة لا تعتزم غلق أي من فروعها.

وأوضح المتحدث: "تعكس هذه التغييرات خططنا المستمرة لمواصلة تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا وتبسيط أجزاء من أعمالنا".

وتعرضت هذه الخطوة للإدانة من قبل نقابات العمال.

وكانت المجموعة أعلنت في سبتمبر الماضي الاستغناء عن أكثر من 800 وظيفة.

وتضررت المجموعة المصرفية بقوة جراء جائحة كورونا في الربيع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك