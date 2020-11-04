ترامب وبايدن يطلبان مزيدا من الأموال لتمويل المعارك القانونية على نتائج الانتخابات

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن من مؤيديهما التبرع لتمويل معارك قانونية على نتائج الانتخابات.

ودعا بايدن مناصريه إلى "المشاركة في صندوق معركة بايدن الجديد".

وكتب على تويتر "للتأكد من احتساب كل صوت، نقوم بإعداد أكبر جهد لحماية الانتخابات يتم بذله على الإطلاق. لأنه لا يمكن لدونالد ترامب أن يقرر نتيجة هذه الانتخابات - الشعب الأمريكي هو الذي يقرر نتيجتها ".

كما تم حث الموالين لترامب، الذين واجهوا طلبات تمويل مستمرة من حملة الرئيس، على إرسال الأموال إلى اللجنة الوطنية الجمهورية .

وكتب ريتشارد جرينيل سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والحليف المقرب لترامب على تويتر "ستحتاج اللجنة الوطنية الجمهورية إلى المال لمواجهة التحديات القانونية، حيث قد يحاول الديمقراطيون سرقة الأصوات".