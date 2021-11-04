تحرير 3 محاضر لورش مخالفة لمواعيد الغلق بمدينة المنيا

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حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 3 محاضر لورش لمخالفة مواعيد الغلق الشتوية وذلك خلال حملة برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمود أبوكريشة نائب رئيس المدينة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات ومتابعة حالة النظافة.



وشدد رئيس مجلس المدينة على استمرار حملات المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواعيد الغلق الشتوية وكذلك ضبط حركة الشارع ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة و التى تعيق حركة المواطنين وتتسبب في التكدس المرورى.



