حبس متهم واحتجاز 5 آخرين في واقعة التنقيب عن الآثار بأسوان

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التنقيب عن الآثار

قررت نيابة دراو بأسوان اليوم، حبس متهم ٤ أيام واحتجاز ٥ آخرين لحين ورود تحريات المباحث في واقعة التنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية الجعافرة بمدينة دراو .

كان قد وصل بلاغ إلى العقيد حسن عبد الموجود رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، يفيد بقيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية الجعافرة.

تم تشكيل قوتين من مباحث السياحة ومركز دراو ومفتشي الآثار، وبمداهمة المنزلين في توقيت واحد، تبين بالفحص العثور على حفرتين بعمق ١٠ أمتار وأدوات الحفر.

وقررت النيابة بعد التحقيقات حبس صاحب المنزل الأول ٤ أيام، واحتجاز ٥ آخرين لحين ورود تحريات المباحث في واقعة التنقيب بالمنزل الثاني بنفس القرية .