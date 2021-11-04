الرئيس الإندونيسي يدعو ولي عهد أبوظبي للمشاركة في قمة العشرين ببالي العام المقبل

وجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، دعوة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في بالي العام المقبل.

وسلم الرئيس الإندونيسي الدعوة رسميا خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، اليوم الخميس.

وقال ويدودو، إن الرئاسة الإندونيسية 2022 لمجموعة العشرين ستحمل شعار "التعافي معا، التعافي أقوى".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، إن ولي عهد أبو ظبي رحب بدعوة الرئيس ويدودو، مشيرة إلى أن "الإمارات ستكون من بين المدعوين لقمة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية".

وخلال فترة رئاستها، ستركز إندونيسيا على العديد من الأمور، بما في ذلك الرقمنة وانتقال الطاقة، لضمان توافر التقنيات النظيفة بأسعار معقولة للجميع، والتمويل الشامل، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنساء، والمجموعات المهمشة، فضلا عن الاستثمار من أجل الاقتصادات الخضراء والمستدامة.