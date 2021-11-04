وزيرا الخارجية الأوكراني والأمريكي يجتمعان في واشنطن لتوقيع ميثاق شراكة استراتيجية جديد

يعقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا للجنة الشراكة الاستراتيجية في واشنطن الأربعاء المقبل، حيث سيتم التوقيع على ميثاق شراكة استراتيجية جديد بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

صرح بذلك وزير الخارجية الأوكراني، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال كوليبا: "في العاشر من نوفمبر، سأعقد اجتماعا في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للجنة الشراكة الاستراتيجية الأوكرانية الأمريكية، وسنوقع على ميثاق جديد للشراكة الاستراتيجية".

وأكد كوليبا أن اللجنة ستستأنف عملها بعد انقطاع بضع سنوات لتصبح محركا لتنمية الشراكة بين البلدين. وشدد على أن "الدبلوماسية الأوكرانية تعمل بشكل منهجي على تطوير إنجازات زيارة الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة في سبتمبر، حيث وقعت بلادنا 20 وثيقة مفيدة للطرفين في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة".

وأكد أن ميثاق الشراكة الاستراتيجية الجديد سيكون وثيقة عملية تتناول التحديات المشتركة التي تواجه أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعزز الوحدة في مواجهة العدوان الروسي، وتطلق مجالات جديدة في العلاقات الثنائية.

وقال كوليبا إن "استعداد واشنطن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية يظهر الثقة في أوكرانيا، أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا".

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل دفاعات أوكرانيا ومواجهة العدوان الروسي، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمار الأمريكي، ومكافحة التهديدات الإلكترونية وتغير المناخ بشكل مشترك، ودعم التحولات الداخلية في أوكرانيا.

وأشار كوليبا إلى كثافة الاتصالات غير المسبوقة هذا العام بين كييف وواشنطن، كما يتضح من محادثات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، على هامش مؤتمر تغير المناخ كوب 26 المنعقد حاليا في جلاسكو باسكتلندا.