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شهدت إحدى المدارس بمنطقة مدينة نصر، تعدي طالب بالصف السادس الابتدائي على زميله بسلاح أبيض داخل فناء المدرسة؛ ما تسبب له في عاهة مستديمة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بإصابة طالب يدعي "نور الدين .أ " مصاب بتهتك في أوتار اليد وقطع في أعصاب اليد على يد طالب آخر يدعى محمود داخل إحدى المدارس.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة داخل المدرسة كما تم نقل الطالب المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.