ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائي بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس

تأهلت ميار شريف إلى منافسات ربع نهائي بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس بالأرجنتين والتي تستمر حتى السابع من شهر نوفمبر وذلك بعد تغلبها على الألمانية كاثرينا جيرلاش في مباراة ثمن النهائي

واستطاعت "ميار" المصنفة رقم 64 عالميا التغلب على نظيرتها الألمانية المصنفة رقم 243 عالميا في مباراة ثمن النهائي بمجموعتين للاشيء، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي 6-3 ، 6-2 .

وكانت ميار قد تأهلت إلى ثمن النهائي بعد التغلب على الإسبانية أندريا لوزارو بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة. ، وتنتظر ميار في المباراة القادمة الفائزة من المباراة بين ايكاترين جورجودزي والصينيةيو إكسياودي .

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 100 لاعبة في التصنيف العالمي لمحترفات التنس كما أنها تعتبر أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام ، وهي أيضا أول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في الأولمبياد بعدمشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.