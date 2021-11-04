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برشلونة يفقد خدمات ديمبيلي 3 أسابيع

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 10:16 م

يغيب الفرنسي عثمان ديمبلي عن برشلونة لمدة ثلاث أسابيع بداعي الإصابة.

وتلقى ديمبيلي إصابة في مباراة فريقه ضد دينامو كييف الأوكراني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد أعلن في بيان رسمي أن ديمبلي يُعاني من إصابة في الفخذ الأيسر مما قد يغيب لثلاثةأسابيع مقبلة.

ولن يتواجد ديمبيلي في مباراة السبت أمام سيلتا فيغو، بالإضافة إلى مباراة الديربي، كما سيغيب عن المنتخب الفرنسي في مباريات تصفيات كأس العالم.

يذكر أن ديمبيلي تعرض للعديد من الإصابات مع برشلونة منذ انضمامه من بورسيا دورتموند في عام 2017.


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