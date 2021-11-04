البابا فرانسيس يعين أول امرأة لرئاسة إدارة مدينة الفاتيكان سيتي

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عين بابا الفاتيكان للمرة الأولى امرأة لمنصب بارز إدارة مدينة فاتيكان سيتي.

وأعلن الحبر الأعظم اليوم الخميس أن الأخت رافائيلا بيتريني اختيرت أمينة عامة للإدارة مدينة فاتيكان سيتي.

يشار إلى أن بيتريني (52 عاما) هي أول امرأة تشغل ثاني أعلى منصب في الإدارة التي تشرف على متاحف الفاتيكان وغيرها من الخدمات في دولة الفاتيكان مثل مكتب البريد.

وكانت تعمل في السابق لدى مجمع تبشير الشعوب الذي ينفذ الأعمال التبشيرية.

يشار إلى أن فرنسيس الأول ركز على النساء في قراراته الخاصة بالموظفين في الشهور الأخيرة.

وعين أوائل العام الجاري الخبيرة في علم اللاهوت ناتالي بيكار أول امرأة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في منصب وكيلة سينودس الأساقفة.

ثم اختار فرنسيس في أغسطس الأخت أليساندرا سميريلي أمينة مؤقتة لسكرتارية تعزيز التنمية البشرية المتكاملة التي تركز على قضايا الهجرة والفقر.

وجرى تعيينها أيضا مندوبة للجنة الفاتيكان بشأن كوفيد-19.