دبلوماسية أمريكية تشارك في رئاسة الفريق «الأمريكي- الكندي» لمراجعة السياسات

تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، اليوم الخميس، إلى كندا؛ للمشاركة في رئاسة الفريق الأمريكي الكندي رفيع المستوى لمراجعة السياسات في (أوتاوا) مع مساعد نائب وزير الأمن الدولي والمدير السياسي الكندي دان كوستيلو.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم - أنه من المقرر أن يشارك في هذه المحادثات وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي برايان نيكولز ونائب مساعد الوزير الكندي للأمريكتين مايكل جرانت ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى.

وأضاف البيان أن المجموعة السنوية لمراجعة السياسة الأمريكية الكندية لهذا العام ستبني على شراكة طويلة الأمد، عززها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي ترودو بإصدار 23 فبراير من "خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا".

وأوضح أنه سيمثل الفريق الأمريكي الكندي رفيع المستوى لمراجعة السياسات الذي تشكل في العام 2009 فرصة لتناقش الولايات المتحدة وكندا جهودهما وتنسقهما بشأن مجموعة واسعة من القضايا الدولية، بما في ذلك استعادة الديمقراطية في فنزويلا والتعاون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأنشطة إيران الخبيثة ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.