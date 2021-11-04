صحيفة كويتية: الدفعة الأولى من العفو قريبة

أكدت مصادر نيابية كويتية مطلعة، أن تطمينات وصلت بشأن قرب إصدار الدفعة الأولى من المشمولين بعفو خاص.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله، أعلن الشهر الماضي أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم عفو عنهم.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها اليوم الخميس عن المصادر القول إنه من المتوقع أن يصدر العفو، بحسب المعلومات الواردة، قبل الجلسة القادمة لمجلس الأمة.

وحول الخطوات الأخرى، أوضحت مصادر الصحيفة أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها مباشرة بعد إصدار العفو لتسقط جميع الاستجوابات المقدمة، بالإضافة إلى بعض الاستحقاقات السياسية الأخرى.

يذكر أن نوابا سابقين معارضين موجودين حاليا في تركيا كان حكم عليهم بأحكام سجن في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.

ويمثل ملف العفو عن هؤلاء النواب، وعلى رأسهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، النقطة الرئيسية في الحوار بين الحكومة والمعارضة.