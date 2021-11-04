قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن معدل التطعيم اليومي ضد فيروس كورونا تصل إلى نصف مليون مواطن، بين جرعة أولى وثانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن هناك أكثر من 1100 مركز للتطعيم ضد كورونا، فيما من المستهدف الوصول إلى أكثر من 2000 مركز.

وأشار إلى القدرة على استيعاب أعداد أكبر للتطعيم ضد كورونا، لافتًا إلى أن إجمالي الجرعات التي توفرت في مصر وصلت إلى 72 مليون جرعة من اللقاحات.

وأوضح أنه تم استخدام 39 مليون جرعة، فيما يتاح حاليًا 33 مليون جرعة، ومن المتوقع استقبال 27 مليون جرعة خلال شهر نوفمبر الجاري، لتقترب إجمالي الجرعات من 100 مليون جرعة.

وكان عبدالغفار قد استقبل اليوم الخميس ، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وتناول الاجتماع مناقشة ملفات التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وعلى رأسها إنتاج لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع، فضلاً عن إجراءات المنظمة لتسجيل اللقاح المُصنع محليًا "فاكسيرا- سينوفاك"، لتيسير عملية تصديره للأشقاء بالدول الأفريقية والعربية خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.