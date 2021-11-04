الشروق تنشر قانون تقرير الشيوخ بشأن التخطيط العام للدولة

يعقد مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، ووضع على جدول أعماله نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع القانون المحال من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويستهدف مشروع القانون التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

وتنشر "الشروق" تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون التي أجرت عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الجكومة.