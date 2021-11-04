وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على مرسوم اندماج روسيا وبيلاروسيا في دولة اتحادية واحدة.

وأكد الرئيس الروسي ،خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا، أن "توقيع المرسوم يعد خطوة للأمام تهدف إلى إفادة شعبي البلدين ولا علاقة له بالوضع السياسي الداخلي"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وشدد بوتين على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى،وقال: "نعتزم التصدي معا لأي محاولات للتدخل في شؤون بلدينا السياديين".

ومن جانبه، قال لوكاشينكو، خلال الاجتماع، "أرى أن بوتين وقع عليه (إندماج الدولتين في دولة اتحادية) وسأوقع أنا بالمثل".

ولفت لوكاشينكو إلى أن مواقف مينسك وموسكو متطابقة تجاه كافة القضايا المعاصرة تقريبا.