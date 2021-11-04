دميرطاش: يجب على الحكومة الألمانية القادمة الضغط على تركيا في سجل حقوق الإنسان

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دعا صلاح الدين دميرطاش، السياسي الموالي للأكراد المسجون في تركيا، الحكومة الألمانية المقبلة، إلى الضغط على أنقرة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال دميرطاش، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "آمل أن تتبع الحكومة الألمانية الجديدة سياسات ترتبط بشكل أوثق بالقيم الأوروبية وحقوق الإنسان"، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان "لا يمثل تركيا بأكملها".

وسجن دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويخضع دميرطاش للعديد من المحاكمات في المحاكم التركية. ويحاكم ضمن أمور أخرى فيما يسمى بمحاكمة كوباني مع 107 متهمين آخرين.

ويُتهم هؤلاء الأشخاص، من بين أمور أخرى، بـ"تقويض وحدة الدولة وسلامة البلاد" فيما يتعلق باحتجاجات كوباني.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد دعا إلى الاحتجاجات في عام 2014. وقد تم توجيهها ضد حصار تنظيم داعش لمدينة كوباني (عين العرب) السورية الكردية. وتحولت المظاهرات إلى أعمال عنف قتل خلالها عدة أشخاص.