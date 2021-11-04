نجحت قوات الشرطة بمديرية أمن الفيوم في تحرير المحتجزين من قبل مسجل شقي خطر داخل منزله تحت تهديد السلاح الآلي وعقب قيام المتهم بإطلاق النيران على القوات تبادلت معه إطلاق النيران ما أسفر عن إصابته ونقل إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أمس الأربعاء عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام أيمن عبد المعبود مسجل شقي خطر فئة « أ » باحتجاز أطفاله وعدد من أسرة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح الآلي، وسماع صوت إطلاق أعيرة نارية داخل المنزل.

انتقلت أجهزة البحث الجنائى بالمديرية تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وفور وصول القوات إلى منزل المتهم المتواجد وسط الزراعات بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بادرهم بإطلاق النيران عليهم، والتهديد بقتل المحتجزين، وامتنعت قوات الشرطة عن تبادل إطلاق النيران مع المتهم خوفا على الرهائن وتم فرض كردون أمني حول منزل المتهم لأكثر من 24 ساعة، وغلق الطريق الدائري حرصٱ علي أرواح المواطنين.

وتبين أن المتهم قام بقتل حماته بعد تعذيبها بسبب شكه في سلوك زوجته واتهامها بارتكاب أعمال منافية للآداب بمعاونة شقيقتها، وذلك بعد قيامه بث فيديو مباشر صباح الأربعاء، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واعتراف زوجته وشقيقتها تحت تهديد السلاح بارتكابهم أعمال منافية للآداب.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وبعد مداهمة منزل المتهم من قبل قوات العمليات الخاصة تم تحرير المحتجزين بعد تبادل إطلاق النيران بين المتهم وقوات الشرطة وإصابته في كتفه الأيسر وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.

حرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 6632، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.