 النمسا تتعهد بدعم دول غرب البلقان في سعيهم للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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النمسا تتعهد بدعم دول غرب البلقان في سعيهم للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 6:09 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 6:09 ص

أكد وزير الخارجية النمساوي ميشائيل لينهارت أن بلاده شريك موثوق للاتحاد الأوروبي وأنها ستواصل العمل على اندماج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي.
وقال لينهارت، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه فيما يخص قضية الهجرة غير الشرعية سوف تظل النمسا تركز على المساعدات الإنسانية، معتبرا أن الشيء المهم هو مساعدة الناس في الموقع للتأكد من عدم وقوع أي شخص في أيدي الشبكات الإجرامية للمهربين.
وأضاف الوزير أن أول رحلاته الخارجية كانت إلى البوسنة انطلاقا من قناعة النمسا بضمها مع دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي لتعزيز كفاءة العمل الأوروبي المشترك في المستقبل.

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