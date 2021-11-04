 السعودية والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات - بوابة الشروق
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السعودية والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 3:47 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 3:47 م

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الدنماركية في مجلس الشورى برئاسة هزاع بن بكر القحطاني، اليوم الخميس، مع سفير الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، رحب رئيس اللجنة بسفير مملكة الدنمارك، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل المستمر بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مستعرضين أوجه هذه العلاقات فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد السفير الدنماركي أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة ودورها في مجال الحفاظ على البيئة والطبيعة وحماية الأرض.

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