قيس سعيد يطلب من التونسيين المساهمة في التعبئة المالية للدولة

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، نداء إلى التونسيين للمشاركة في التعبئة المالية لإنقاذ المالية العمومية.

وقال سعيد، في مجلس وزاري، إن التونسيين داخل وخارج البلاد يمكنهم المساهمة في إيجاد التوازنات المالية، وأن الأموال التي سيتم تجميعها ستخضع للرقابة المباشرة لرئاسة الدولة.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة وشح في السيولة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد اتفاقات قروض مع دول مثل السعودية والإمارات لتعبئة ما تبقى من موازنة 2021.

وكان الرئيس سعيد طالب في وقت سابق الحكومة بعملية جرد لجميع القروض والهبات التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة، والتي "لم يكن لها أثر على أرض الواقع"، وفق تعبيره.