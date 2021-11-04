حلمت كثيرا لتكون معلمة تدرس الأجيال؛ لذلك أحبت مدرستها كثيرا، لكن "بروان" ذات الـ9 سنوات، استفاقت من حلمها الوردي على يد غليظة تجذبها خارج منزلها الذي تربت فيه، بينما تتشبث الصغيرة بقدميها في التراب في محاولة بائسة للنجاة بحريتها، بينما يستجدي الأب المشتري ذي الـ55 عاما؛ حتى لا يضرب الطفلة التي اشتراها للتو بموافقة والديها بمبلغ من المال لا يساوي حرية طفلة كانت تحلم بأن يكون لها مستقبل.

وتستعرض "الشروق" 5 قصص مأساوية ليست فريدة ولا نادرة في أفغانستان، التي ترزح تحت وطأة الفقر والأزمات الاقتصادية لتلجأ العائلات لبيع بناتها في محاولة بائسة للإنفاق على بقية العائلة.

ويقول عبدالملك، والد بروان، إنه لا يستطيع النوم ليلا ولم يقم ببيعها إلا ليستطيع إطعام بقية أشقائها، رغم أنه يعلم أن الـ2500 دولار التي باع بها بروان لن تستمر معه سوى بضعة أشهر.

وقد باع عبدالملك منذ شهرين شقيقة بروان الأكبر، التي عمرها 12 عاما.

وقال الرجل الخمسيني، الذي اشترى بروان، إنه لا يريد الزواج بها وسيعتني بها كابنته، لكن كلام الأب معه في مقطع الفيديو أوحى بأن الطفلة ستصبح زوجة للرجل الخمسيني.

وبالانتقال لقصة أخرى لا تقل مأساوية، أقدمت "صليحة" خادمة في البيوت بولاية هيرات على بيع ابنتها نجيبة ذات الـ3 أعوام لمشتري يريد تزويجها بأحد أبنائه الذين يبلغ أكبرهم الـ6 سنوات في مشهد عبثي يتم فيه حجز الطفلة مسبقا للزواج مقابل المال.

وتقول "صليحة"، والدة الطفلة في حوارها لـ"وول ستريت جورنال"، إنها لم تجد مخرجا غير ذلك للإنفاق على أبنائها، مضيفة أنها لو لم تجد مالا فستقتلهم وتقدم على الانتحار.

وكانت "صليحة" وزوجها العاطل يعملان في إحدى المزارع قبل أن يتركا العمل بسبب المعارك بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة ما جعلهما لقلة المال يقدمان علي بيع الطفلة بـ2500 دولار.

ولم تقتصر ظاهرة بيع الأطفال على الطبقات البسيطة، إذ أقدم ظابط جيش للحكومة السابقة يدعى "مير نظير" على بيع ابنته ذات الـ9 سنوات لأحد أصحاب المحلات في كابول مقابل 580 دولارا فقط.

ويقول نظير إنه كان يفضل الموت على أن يبيع ابنته، لكن موته لن يطعم بقية أبنائه لذلك أقدم على تلك الفعلة يأسا منه، وليس طمعا وفق قوله لصحيفة "التايمز" اللندنية.

وأضاف أن المشتري عرض عليه في البداية 230 دولارا، لكنه قدر ابنته بأعلى من ذلك، وظل يساومه حتى توصلا للمبلغ النهائي.

وتعهد المشتري بحسن معاملة الطفلة وأن يجعلها تساعده في العمل بمتجره دون الزواج منها، كما قال الأب إن المشتري طرح عليه فكرة أن يسترد الطفلة حال توافر ثمن استردادها مع الأب.

وليس الآباء وحدهم من يبيعون الأبناء بل تأتي الصدمة حين تقدم جدة على بيع حفيدتيها، وتصر على المحاولة، إذ قالت "رخسانة"، السيدة الخمسينية لوكالة "الأناضول"، إنها تسعى لبيع حفيدتيها زينات 6 سنوات وزيبة 4 سنوات لأى مشتري.

وقدرت "رخسانة" الطفلة الأكبر بـ2200 دولار، والصغرى بنصف المبلغ، وقالت إنها باعتهما لعلاج ابنها ووالد الطفلتين، الذي كان يعول الأسرة قبل مرضه.

وتتابع رخسانة أنها حاولت الاقتراض كثيرا، لكن أحدا لم يساعدها ولو ساعدها أحد لما باعت حفيدتيها.

وفي منطقة قريبة من واقعة بيع الحفيدتين تملأ أرجاء أحد المنازل دموع الطفلة "ماغول"، ذات الـ10 سنوات، التي تتوسل والديها لترك فكرة بيعها مهددة بالانتحار حال حدوث ذلك.

ويقول إبرهيم، الد مغول، إن شخصا ما أقرضه مال وطالبه بإعطائه الطفلة بديلا عن سداد الدين الذي لا يملك الأب منه شيئا.

ويضيف إبرهيم أنه يعلم أنه لو لم يبع الطفلة، فسيتم سجنه وسيحصل الرجل الآخر عليها بأى شكل؛ لذلك قرر بيعها بدلا من ذلك وبدون مال لأنها ستكون بديلا عن الدين الذي قيمته 2200 دولار.

ومن جانبه، صرح مولوي عبدالجليل، متحدث وزارة العدل لحكومة طالبان، لقناة "سي إن إن"، بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات التي تصل للحبس حال استمر الآباء في بيع أطفالهم.

واتخذت الحالة الاقتصادية المتدهورة للأفغان منحنى صعب عقب سيطرة طالبان على الحكم منتصف أغسطس الماضي، حين جمدت الحكومة الأمريكية أرصدة بـ9 مليارات دولار في البنوك الأفغانية ما تسبب بقفزة جنونية في أسعار المواد الغذائية بـ100%، بجانب عدم قدرة حكومة طالبان على سداد رواتب الموظفين للعجز المالي في سيولة البنوك.

كما أدى إغلاق الحدود الباكستانية والإيرانية بسبب موجات النزوح، إلى توقف مصدر الدخل لكثير من الأفغان العاملين بشكل موسمي في الحقول والمصانع للبلدان المجاورة.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقريرها، أن أكثر من نصف الشعب الأفغاني بينهم 3 ملايين أطفال يواجهون الجوع، وسط تعطل في وصول إعانة قدرها مليار دولار لأفغانستان؛ بسبب تأخر الدول المانحة في سداد نصف المبلغ الذي وعدت به.