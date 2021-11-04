قال الدكتور عبد الشافي أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر، إنّ تطهير المقابر بحجة استخراج الأعمال والسحر هو نوع من أنواع الجدل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بدون حظر" على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "لا ننكر وجود الجن فهو ثابت بالقرآن وسنة النبي .. هل ربنا هيسلمنا للجن كأننا مباحون، بالطبع لا".

وأشار إلى أنّ الجن منه الصالح ومنه الطالح، وأن بعضه آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن الكريم، معقبًا: "الجن خلق مثل الإنسان".

ولفت إلى أن ليس المطلوب معاداة الجن أو الشعور بأنه عدو، مستشهدًا بقول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفًا.

وأشار إلى أنّ تطهير المقابر لفظ جيد لكن يُراد به باطل، إذ يستهدف تجهيل شعب بأكمله ومجتمع بأسره، معتبرًا أن هذا الأمر لا يحدث إلا في الأرياف وفي الدول المتهمة بالتخلف والدول الراغبة في التقاعس.