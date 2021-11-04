افتتاح فعاليات مؤتمر المنصورة الدولي السابع لجراحة الأوعية الدموية

افتتحت فعاليات مؤتمر المنصورة الدولي السابع لجراحة الأوعية الدموية "ميفاك"، اليوم الخميس، بمدينة بورسعيد.



وعقد المؤتمر برئاسة مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، وبروفيسور أنطونيو بلودورو رئيس الجمعية الأوروبية بأثينا، وبروفيسور جورج باتروس رئيس جمعية أثينا لجراحة الأوعية الدموية، وخالد موافي أستاذ جراحة الأوعية الدموية ومقرر المؤتمر، ومحمد عمر الفاروق رئيس قسم الدموية بمستشفى الساحل التعليمي، وعمرو الشافعى مدرس جراة الأوعية الدموية ومنسق المؤتمر.



وقال مسعد سليمان إن المؤتمر هذا العام حاضر خلاله 70 من أساتذة الأوعية من مختلف البقاع، أولها من جميع الجامعات المصرية والأكاديميات العسكرية، إضافة إلى محاضرين من السعودية والولايات المتحدة والمملكه المتحدة وإيطاليا واليونان وأيرلندا.



وأضاف أن المؤتمر عرض تقنيات وأساليب حديثة لأول مرة عن طريق البث المباشر لإجراء عمليات تحويل الأوردة إلى شرايين لعلاج حالات النقص الحاد في الدورة الدموية الميؤوس منها، وهي تقنية لم تستخدم من قبل وتنقل مباشرة من الولايات المتحدة من إحدى الجامعات وتمثل انطلاقة نحو احتضان التكنولوجيا بأبسط السبل.



وينقسم المؤتمر إلى 11 ورشة عمل للتدريب على أحدث التقنيات الجراحية والقسطرة التداخلية في اليوم الأول، يتبعها جلسات علمية على مدى اليومين التاليين تتضمن محاضرات عن طرق علاج حديثة لأمراض انسداد الشرايين وإذابة جلطات الشرايين والأوردة، وتركيب دعامات الأوردة العميقة لعلاج قرح الساقين وتركيب فلاتر للأوعية لمنع انتقال الجلطات، وعلاج الوحمات الدموية بأحدث مواد الحقن، والجديد في علاج القدم السكري ومستجدات علاج احتقان الحوض المزمن.



كما يتضمن جلسات عن الحالات غاية في الصعوبة تسمى جلسة التحدي، وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات، إضافة إلى جلسات الاختراع وهي للتقنيات والجراحات الجديدة التي لم تنشر بعد ولم تحصل على براءة الاختراع، ويعتبر نشرها في المؤتمر بوابة الحصول على هذه البراءة.