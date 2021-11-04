كوريا الجنوبية: واشنطن لا تزال ملتزمة بتعهدها بتوفير مظلة نووية لسول

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعهدها بتوفير مظلة نووية لحليفها الآسيوي وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس تغيير سياستها للحد من استخدامها للأسلحة النووية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الكورية بو سونج - تشان - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتواصلان عن كثب وتتشاوران بشأن مختلف القضايا الأمنية، وفيما يتعلق بمراجعة الوضع النووي، يتبادل الجانب الأمريكي المعلومات ذات الصلة معنا بشكل كاف، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير في التزام الولايات المتحدة بتوفير المظلة النووية.

وتعد المظلة النووية جزءا من التزام واشنطن المعلن بتعبئة مجموعة من القدرات العسكرية مثل الأسلحة النووية والتقليدية للدفاع عن حلفائها الآسيويين.

ومن جانب آخر، ذكر المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية العقيد كيم جون-راك، أنه لم يتم رصد حركات غير عادية للجيش الكوري الشمالي حتى الآن، في الوقت الذي من المقرر فيه انتهاء التدريبات العسكرية السنوية للقوات الكورية الجنوبية، والتدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في يوم 5 من الشهر الجاري.

وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية، بالتعاون الوثيق بين سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية ويحافظ على وضع الاستعداد العسكري القوي.