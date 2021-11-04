قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد كالوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء محدود ولا يسبب قلقًا أو مشكلات، موضحة أنه يلطف الإحساس بدرجة الحرارة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ويقلل الإحساس بنسب الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الخميس، أن الشبورة المائية الظاهرة المؤثرة على البلاد اعتبارًا من غد الجمعة، منوهة إلى زيادة كثافتها على الطرق بصورة أكبر بداية من يوم السبت وحتى الاثنين.

وذكرت أن الشبورة الكثيفة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة، ناصحة المواطنين بالقيادة بهدوء، وتأجيل السفر حال عدم الاضطرار للخروج ما بعد الثامنة صباحًا؛ تجنبًا لوقوع حوادث أو حدوث اختناقات مرورية.

وأوضحت وكيل الاستشعار عن بعد، أن الشبورة تتلاشى تدريجيًا وتتحسن الرؤية الأفقية بمجرد سطوع الشمس، مجيبة عن إمكانية الغلق التام لبعض الطرق الزراعية: «الشبورة المتكونة من الجمعة إلى الاثنين قد تؤدي لإغلاق بعض الطرق».