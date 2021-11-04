جماعات معارضة ومتمردة في إثيوبيا تشكل كيانا سياسيا ضد آبي أحمد

تعمل جماعات معارضة ومتمردة في إثيوبيا على تشكيل تحالف سياسي ضد رئيس الوزراء آبي أحمد، حسبما قال متحدث باسم جيش تحرير أورومو أودا تاربي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاربي قوله عبر الهاتف اليوم الخميس، إنه ستجرى مراسم التوقيع في واشنطن خلال الأيام المقبلة بمناسبة تأسيس المجموعة التي ستعمل على تشكيل حكومة انتقالية إذا سقطت هذه الإدارة.

وقال إن ما يطلق عليها الجبهة المتحدة للقوى الفيدرالية الإثيوبية ستتألف من تسعة كيانات على الأقل، بما في ذلك، جبهة تحرير شعب تيجراي، التي تخوض حربا مع حكومة آبي منذ العام الماضي.

وأضاف أن "هناك مفهوما خاطئا بأننا نقبل بأن تنزلق البلاد في فوضى.. مازلنا نتحمل مسؤولية استقرار البلاد".

وقال ترابي إن من بين الأعضاء الآخرين، الجبهة المتحدة الديمقراطية الثورية بعفار، وجيش تحرير شعوب جامبيلا، وجبهة مقاومة الدولة الصومالية.

يشار إلى الحكومة المركزية في إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر في أعقاب سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على مزيد من الأراضي مطلع الاسبوع الجاري ،بما في ذلك بلدتا ديسي وكومبوتشا على طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة اديس ابابا.