مصادر: صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء شركة لإدارة أبراج الاتصالات

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، يدرس صفقة لدمج البنية التحتية لشركتي الاتصالات سعودي تيليكوم وزين السعودية في كيان واحد لإنشاء أكبر شركة لامتلاك وتشغيل أبراج الاتصالات الخلوية في السعودية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه في حال اتمام هذه الصفقة ستتكون شركة تمتلك وتدير 23 ألف برج اتصالات، ويمكن لصندوق الاستثمارات العامة طرحها في البورصة المحلية فيما بعد.

وفي الوقت نفسه فإن الاندماج سيؤدي إلى التخلص من أبراج الاتصالات الفائضة في الأماكن التي تمتلك فيها شركتا سعودي تيليكوم وزين أبراجا، وهو ما يزيد كفاءة تشغيل شبكة الأبراج ويتيح ضخ استثمارات لتحديث نطاق التغطية وزيادة سرعة الإنترنت.

وقالت المصادر إن المحادثات لا زالت في مراحلها الأولى، وقد يقرر صندوق الاستثمارات العامة التخلي عن الصفقة في نهاية الأمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات الاتصالات إلى تحقيق أعلى ربحية ممكنة من أصولها في مجال أبراج الاتصالات والاستفادة من تزايد رغبة المستثمرين في الاستثمار في هذا القطاع.