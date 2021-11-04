الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يحصل على 46٪ بالانتخابات المحلية

تراجع دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أقل من 50٪ لأول مرة في الانتخابات المحلية في جنوب إفريقيا، وفقا للبيانات التي نشرت على موقع اللجنة الانتخابية المستقلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وقالت بلومبرج إن حزب المعارضة الرئيسي "التحالف الديمقراطي" حصل على نسبة 21.8٪، وحصل حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصاديةعلى نسبة 10.4٪.



ونقلت بلومبرج عن جلين ماشينيني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة القول في إعلانه للنتائج إن 12.3 مليون ناخب مسجل من أصل 26.1 مليون ناخب شاركوا في عملية التصويت.