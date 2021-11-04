تيدروس أدهانوم ينتقد سعى منتجي اللقاحات لتحقيق أرباح

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس انتقادات حادة لمنتجي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اليوم الخميس في الوقت الذي تكافح فيه الدول الفقيرة للحصول على اللقاحات.



وقال تيدروس أدهانوم في جنيف إنه يجب على المنتجين إعطاء الأولوية لبرنامج كوفاكس، وليس "أرباح المساهمين".



ولم تتلق الدول الأشد فقرا حتى الآن سوى 4ر0 % من مخزون اللقاحات ولكنها تشكل 9 % من سكان العالم.



وقال تيدروس إنه سمع أعذارا مختلفة لتبرير ذلك، بما في ذلك عدم استعداد برامج التطعيم في بعض الدول، لكنه أضاف أن هذا ينطبق على عدد قليل من الدول.



ويدفع المنتجون أيضا بأن هذه الدول لم تطلب أي لقاحات، لكن مدير منظمة الصحة العالمية، أشار إلى أنهم يعتمدون بدلا من ذلك على مبادرة كوفاكس للوصول إليها.



وأضاف أن كوفاكس لديها الأموال والعقود لتوفير لقاحات كوفيد- 19، "لكن الشركات المصنعة لم تقم بدورها".



وحث تيدروس المنتجين على التوقف عن بيع أدويتهم للدول التي تم تطعيم أكثر من 40 % من سكانها بالفعل، وعدم استئناف هذه المبيعات إلا بمجرد وصول الدول الأخرى إلى تطعيم 40 % من سكانها بمساعدة كوفاكس.