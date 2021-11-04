طيران الإمارات تطلق خدمة يومية إلى تل أبيب بداية من 6 ديسمبر

تطلق شركة طيران الإمارات خدمة يومية من دون توقف بين دبي وتل أبيب، وذلك اعتبارا من 6 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه الدولتان على تطوير العلاقات وتنمية الشراكات الاقتصادية عبر مجموعة من القطاعات بالإضافة إلى تعزيز المبادلات التجارية بينهما.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، «توفر هذه الخدمة اليومية للعملاء في إسرائيل السفر بأمان وسلاسة إلى دبي وعبرها إلى مختلف محطات شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة ».

وتم اختيار أوقات الرحلات من وإلى تل أبيب لتسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية خارج دبي مثل تايلند وجزر المحيط الهندي وجنوب أفريقيا وغيرها.

وذكرت الوكالة أن «الخدمة الجديدة ستوفر أيضا متابعة مريحة للمسافرين من تل أبيب إلى نحو 30 محطة لطيران الإمارات عبر أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا حيث تضم هذه الدول جاليات يهودية كبيرة كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل الشروع في رحلتهم إلى تل أبيب الاستفادة من برنامج "التوقف في دبي Dubai Stop Over" الذي يشمل الإقامة في فنادق ذات مستوى عالمي ومشاهدة المعالم السياحية وأنشطة أخرى عديدة».

وسوف تغادر الرحلة «ئي كيه 931» مطار دبي الدولي يوميا في الساعة 2:50 بعد الظهر لتصل إلى تل أبيب في الساعة 4:25 عصرا أما رحلة العودة «ئي كيه 932» فتقلع من مطار بن غوريون في الساعة 6:25 مساء لتصل إلى دبي في الساعة 11:25 ليلا بالتوقيت المحلي.

كما يستفيد عملاء طيران الإمارات من رحلات الرمز المشترك مع فلاي دبي إذ توفر هذه الرحلات مواصلة السفر بسلاسة مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى شبكة وجهات طيران الإمارات وفلاي دبي المشتركة التي تغطي الآن 210 وجهات في 100 دولة.