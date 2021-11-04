فؤاد: لا قانون جديد لمحاسبة مراكز الدروس الخصوصية

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، على من يمارس نشاط الدروس الخصوصية، التوجه لمصلحة الضرائب للتسجيل بها وفتح ملف ضريبى، موضحا أنه ليس هناك قانون جديد سيتم محاسبتهم به، لكن سيتم محاسبتهم بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، أو بقانون ضريبية الدخل رقم 91 لعام 2005.

وأوضح فؤاد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون رقم 152 لعام 2020 يفرض ضريبة قطعية على النشاط خلال العام، وذلك ووفقا لشرائح القانون، فمن يصل حجم أعماله إلى 250 ألف جنيه سنويا يدفع ضريبة 1000 جنيه عن مجمل العام، ومن يتراوح حجم أعماله بين 250 و500 ألف جنيه، يدفع 2500 جنيه، ومن يزيد على ذلك تصل الضريبة إلى 5 آلاف جنيه، ومن يتجاوز حجم أعماله مليونى جنيه، تتراوح الضريبة بين 0.5% و1%.

وبحسب فؤاد، فإن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لعام 2005، يحاسب على صافى الدخل بعد خصم المصروفات من الإيرادات، حيث تبلغ قيمة الضريبة 2.5% على من يزيد صافى دخله على 15 ألف جنيه، و10% على من يتراوح صافى دخله بين 30 و45 ألف جنيه، و15% لمن يتراوح صافى دخله بين 45 و60 ألف جنيه، و20% لمن يصل صافى دخله إلى 200 ألف جنيه، و22.5% لمن يصل صافى دخله إلى 400 ألف جنيه، و25% لمن يبلغ صافى دخله أكثر من ذلك.

وأشار فؤاد إلى أن مصلحة الضرائب ليست جهة لتقنين نشاط الدروس الخصوصية، ولكن منوط بها محاسبة أى نشاط تجارى يحقق إيرادا، موضحا أنه لا تعارض ضريبى بين عمل المدرس فى وظيفته وبين إعطاء الدروس الخصوصية، حيث سيتم محاسبته على ممارسة الدروس الخصوصية وفقا للقانون بعيدا عن دخله كمدرس.

وطالب من يمارس نشاط الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها والتسجيل بها، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل البطاقة الشخصية وعقد الشقة أو المركز سواء كان تمليكا أو إيجارا ووصل عداد الكهرباء.

وكان رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، طالب مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها، سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب لإخطارها بذلك سواء كان لديهم ملف ضريبى، أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.

وبحسب عبدالقادر، فإن الإخطار الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهى عنوان المركز الرئيسى للنشاط أو فروعه، والكيان القانونى، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.