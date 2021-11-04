الفلبين ترفع حظر التجوال الليلي في العاصمة وسط تراجع إصابات كورونا

رفعت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، حظر التجوال الليلي الذي فرضته في العاصمة منذ أكثر من عام في إطار القيود لمكافحة وباء كورونا، وذلك وسط تراجع أعداد إصابات الفيروس في البلاد.

وقال بنيامين أبالوس جونيور، رئيس هيئة تنمية العاصمة مانيلا، إن رفع حظر التجوال سوف يسمح لمراكز التسوق والأماكن التجارية الأخرى بتمديد ساعات العمل قبل عطلة عيد الميلاد.

وأشار إلى أن ساعات العمل الأطول سوف تساعد في تجنب الازدحام وحركة المرور، مع خروج المزيد من الأشخاص من منازلهم وسط قيود أقل.

وقال: "نحن بحاجة إلى توقع أحداث واسعة النطاق محتملة"، مضيفا أن رؤساء البلديات في مانيلا تحدثوا إلى المؤسسات التجارية لتمديد ساعات عملها حتى لا يتكدس الناس في الداخل.

لكن أبالوس شدد على أنه بينما تم بالفعل رفع حظر التجوال المرتبط بفيروس كورونا، فإن حظر التجوال الذي فرضته بعض الحكومات المحلية على القصَّر لا يزال ساريا.

وفرضت الحكومة الفلبينية حظر تجوال ليلي لمدة 9 ساعات في العاصمة مانيلا في مارس 2020 في بداية الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا في البلاد. وتم فيما بعد تقليص ساعات حظر التجوال مع تخفيف القيود.

وسجلت الفلبين أكثر من 2.79 مليون إصابة بكورونا حتى أمس الأربعاء. وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن في الفلبين 43586 حالة.

وقالت السلطات الصحية إن عدد الحالات آخذ في الانخفاض مع تلقي المزيد من الأشخاص لقاحات ضد كورونا.