وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية يهدف إلى تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصري.

وقع البروتوكول، عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الخميس، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة للتسهيل على المواطنين واستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية التي يقدمها للعملاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيسهم في توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة لمواصفات السوق المصري.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيضمن إنهاء كافة إجراءات الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الواردة من الخارج عبر البريد المصري بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتوصيل الشحنات للمواطنين في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.

وأضاف أن البروتوكول يشمل أيضًا توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصري عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.

من جانبه، صرح رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، وزيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.