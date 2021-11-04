رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث مع فيلتمان تطورات الوضع في السودان وإثيوبيا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، إنه استقبل، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان؛ لتبادل الآراء بشأن التطورات في إثيوبيا والسودان.

وأضاف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أنه ناقش مع المبعوث الأمريكي الجهود مع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية التي تعمل من أجل الحوار والحلول السياسية.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، توعد، أمس الأربعاء، مقاتلي جبهة تحرير تيجراي، متعهدا بالدفاع عن البلاد، وسط أنباء عن تقدم قوات الإقليم باتجاه العاصمة أديس أبابا.

وقال أبي أحمد: "سندفن الأعداء بدمائنا"، في إشارة إلى متمردي إقليم تيغراي، وذلك في ذكرى مرور سنة على بدء الحملة العسكرية التي شنها على المتمردين هناك.

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا: "الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا. سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

أما بالنسبة للأوضاع في السودان، فقد كشف توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان عن احتمالية عقد لقاء اليوم يجمع رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك، وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح.

وأكد قلواك، في تصريح خاص لفضائية العربية، موافقة قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة.