كلية بجامعة أكسفورد تعلن تغيير اسمها بعد منحها تبرع بقيمة 155 مليون إسترليني

أعلنت إحدى كليات جامعة أكسفورد عن عزمها تغيير اسمها لتكريم أغنى امرأة في فيتنام بعد أن قدمت لها تبرعًا قيمته 155 مليون جنيه استرليني.

ووفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، ذكرت كلية "ليناكر" أنها ستطلب من المجلس الخاص بالجامعة العريقة الإذن بتغيير اسمها إلى كلية "ثاو" بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الأموال مع شركة "سوفيكو جروب" التي تمتلكها السيدة "نجوين ثاي فيونج ثاو".

وكانت كلية الدراسات العليا بجامعة أكسفورد، التي تأسست عام 1962، قد تسمت على اسم عالم الإنسانيات والطب في عصر النهضة توماس ليناكر.

وقالت الكلية إن التبرع سيساعد في دفع تكاليف مركز الدراسات العليا الجديد وبالإضافة إلى تقديم منح للخريجين.

وأضافت الكلية: "لقد كنا منذ فترة طويلة واحدة من أقل الكليات تميزًا في الجامعة، لذلك يسعدنا أن جزءًا كبيرًا من التبرع سيكون لصندوق المنح العام، للمساعدة في دعم الإدارة اليومية للكلية".