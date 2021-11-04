 التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يبحث مع الملحق العسكري الأمريكي سبل تعزيز التعاون - بوابة الشروق
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التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يبحث مع الملحق العسكري الأمريكي سبل تعزيز التعاون

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 3:54 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 3:54 م

بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم الخميس، مع الملحق العسكري الأمريكي في الرياض العميد توماس كريمنيس والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العميد كريمنس، استمع خلال اللقاء لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف.

كما بُحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والولايات المتحدة الأمريكية لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين.


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