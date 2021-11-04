السماح بدخول مستلزمات الإنتاج الزراعي لجنوب سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عن توافر كل مستلزمات الإنتاج الزراعي خلال الموسم الشتوي الحالي، بالجمعيات التعاونية الزراعية.

وقال الدكتور محمد خليل، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسقا مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع، لسرعة إنهاء استخراج تصاريح دخول كل المستلزمات الزراعية لجنوب سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وأيضًا إنهاء إجراءات العبور.

وأكد، في تصريح لـ"الشروق"، أنه جرى بالفعل توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين خلال الموسم الشتوي الحالي بجمعية نويبع التعاونية الزراعية، وجاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بباقي الجمعيات، ومن المقرر أن تصل إليها المستلزمات الزراعية خلال أيام.

وأوضح أن مديرية الزراعة تواصل إطلاق القوافل الزراعية الإرشادية، ومتابعة العمل ببرنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف، بالتعاون مع الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء.

وأشار إلى أنه تم متابعة عدد من المزارع بمدينة الطور، التي تسلمت تقاوي المحاصيل الشتوية بوادي الطور والمنطقة الصناعية؛ لتوجيه المزارعين للمهام الواجب اتباعها في الزراعة خلال الفترة المقبلة، وبشأن متابعة الثروة الحيوانية والتعرف على مشكلاتها، للإعداد والتجهيز لتوزيع الأعلاف، وتنظيم القوافل البيطرية والزراعية اللازمة، وذلك ضمن أعمال وأنشطة برنامج العيادة الزراعية والقوافل التنموية الزراعية لتحسين إنتاجية الأراضي لمحاصيل الأعلاف، وتصنيعها بعد الحصاد من أجل تنمية الثروة الحيوانية.

وأوضح أن مشروع تنمية الثروة الحيوانية الخاص بتصنيع الأعلاف من المخلفات ومحاصيل الأعلاف، يجري تنفيذه من خلال توفير تقاوي لمحاصيل أعلاف كبنجر العلف، والبونيكام، ومحاصيل الحبوب كالقمح والشعير، التي يجري تصنيعها بعد الحصاد في صورة "سيلاج ومكمورات علفية" تساهم في تقليل تكاليف تغذية الحيوان، ورفع إنتاجيته.