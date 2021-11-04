قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر شهدت خلال الفترة الماضية ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، متوقعًا بدء انكسار الموجة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر، قائلًا إن الموجة الرابعة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الوفيات واستقرار حالات الإصابات.

وذكر أن معظم الحالات التي تدخل المستشفيات وتخضع لبروتوكول العلاج تُشفى وتخرج من المستشفى، متحدثًا في سياق متصل عن تطبيق جواز السفر الصحي «اطمئن» المستخدم لتحديد موقف الحصول على لقاح كورونا.

وأوضح متحدث الصحة، أن المواطن يُحمل التطبيق على الهاتف المحمول ثم يضع الرقم القومي ورقم التسجيل ويرفع صورة شخصية له، مشيرًا إلى أن البرنامج متصل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ويحدد نوع التطعيم وعدد الجرعات.

ولفت إلى أن التطبيق يتحول إلى لون يملأ الشاشة حال ضغط المواطن على زر «مشاركة البيانات» يحدد موقف المواطن من الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه يساعد في تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم دخول الموظفين المنشآت الحكومية بداية من يوم 15 نوفمبر إلا بعد تلقي اللقاح.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، تطبيق جواز السفر الصحي على متجر «جوجل بلاي ستور» لإمكانية تنزيله على هواتف الأندوريد والأيفون، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، وهو مزود بثلاثة ألوان، «الأحمر» يدل على أن الشخص غير حاصل على اللقاح، أما «الأصفر» فيدل على تلقي جرعة واحدة من اللقاح، والأخضر يدل على تناول جرعتين.