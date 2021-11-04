مي فاروق تختتم حفلها بأغنية «ودارت الأيام» على مسرح النافورة

اختتمت الفنانة مي فاروق حفلها بثالث أيام الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت مي فاروق خلال فقرتها عدد من أغاني الزمن الجميل، ومنها: "على عيني، آه يا طير، قوللي عملك إيه، الشتا، ماليش أمل في الدنيا، يا ملك، كيفك أنت، ودارت الأيام".

وافتتحت أمس الأول فعاليات الدورة الـ30، من مهرجان الموسيقى العربية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الوزراء، ومنهم وزيرة الهجرة، ووزير التموين.

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهي في 15 نوفمبر، وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التي تعد ضعف مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية.