 النائب العام يأمر بإحالة المتهم في واقعة الذبح بالإسماعيلية للمحاكمة الجنائية - بوابة الشروق
الخميس 4 نوفمبر 2021 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

النائب العام يأمر بإحالة المتهم في واقعة الذبح بالإسماعيلية للمحاكمة الجنائية

المستشار النائب العام حمادة الصاوي
المستشار النائب العام حمادة الصاوي
محمد فرج
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:41 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 8:41 م

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم الخميس، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا والشروع في قتل اثنين آخرينِ بالإسماعيلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام،

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك