استعادت طلبيات المصانع الألمانية عافيتها في سبتمبر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، بحسب ما كشفته أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الخميس.

ونمت الطلبيات الجديدة بنسبة 1.3% على أساس شهري في سبتمبر، عاكسة بذلك انخفاض بنسبة 8.8% في أغسطس. ومع ذلك، كان ذلك أبطأ من النمو الذي توقعه المحللون بنسبة 1.8%.

وكان الانخفاض في أغسطس أكثر حدة مما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في وقت سابق، حيث كان قد أعلن في وقت سابق عن انخفاض بنسبة 7.7%.

وانخفضت الطلبات المحلية بنسبة 5.9% في سبتمبر بالمقارنة مع الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الطلبيات الأجنبية بنسبة 6.3% بسبب الدول الواقعة خارج منطقة اليورو، بينما تراجعت الطلبيات داخل التكتل.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى وجود تباين بين الاستثمار والسلع الاستهلاكية، حيث ارتفعت طلبيات السلع الاستثمارية، بينما انخفض الطلب على السلع الوسيطة والاستهلاكية.