 انتعاش طلبيات المصانع الألمانية في سبتمبر.. لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع - بوابة الشروق
الخميس 4 نوفمبر 2021 1:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

انتعاش طلبيات المصانع الألمانية في سبتمبر.. لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 1:02 م | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 1:02 م

استعادت طلبيات المصانع الألمانية عافيتها في سبتمبر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع، بحسب ما كشفته أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الخميس.

ونمت الطلبيات الجديدة بنسبة 1.3% على أساس شهري في سبتمبر، عاكسة بذلك انخفاض بنسبة 8.8% في أغسطس. ومع ذلك، كان ذلك أبطأ من النمو الذي توقعه المحللون بنسبة 1.8%.

وكان الانخفاض في أغسطس أكثر حدة مما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في وقت سابق، حيث كان قد أعلن في وقت سابق عن انخفاض بنسبة 7.7%.

وانخفضت الطلبات المحلية بنسبة 5.9% في سبتمبر بالمقارنة مع الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الطلبيات الأجنبية بنسبة 6.3% بسبب الدول الواقعة خارج منطقة اليورو، بينما تراجعت الطلبيات داخل التكتل.

وأشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى وجود تباين بين الاستثمار والسلع الاستهلاكية، حيث ارتفعت طلبيات السلع الاستثمارية، بينما انخفض الطلب على السلع الوسيطة والاستهلاكية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك