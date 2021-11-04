غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية ومصادرة 34 شيشة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بمركز ومدينة كفر الدوار، واستمرار الحملات على جميع السناتر وردع المخالفين.

وأوضحت المحافظة، في بيانًا لها اليوم الخميس، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة أسفرت عن رفع 402 حالة إشغال طريق مخالفة بدمنهور ومصادرة 30 شيشة.

كما تم رفع 40 حالة إشغال طريق مخالفة بمركز ومدينة الدلنجات، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم تحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 4 شيشة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.